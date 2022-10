Polizei zieht in Zusmarshausen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Ein 31 Jahre alter Mann gerät in Zusmarshausen in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Die Beamten bemerken sofort deutlichen Alkoholgeruch.

Einen Monat lang wird ein Autofahrer jetzt auf seinen Führerschein verzichten müssen. Der 31-Jährige war am Samstag gegen 2 Uhr in Zusmarshausen in der Wertinger Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten.

Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein laut Polizei gerichtsverwertbarer Alkotest bei der Inspektion in Zusmarshausen ergab letztendlich einen Wert von 1,08 Promille. Den Mann erwartet nun neben dem Fahrverbot eine Anzeige mit entsprechenden Punkten. (thia)