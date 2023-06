Polo wird bei der Rettungswache in Zusmarshausen beschädigt

Ein schwarzer VW-Polo wird auf dem Parkplatz der Rettungswache in Zusmarshausen zerkratzt. Wie der Schaden entstanden ist, bleibt unklar.

Ein schwarzer VW-Polo ist auf dem Parkplatz der Rettungswache in Zusmarshausen in der Schlossstraße beschädigt worden. Der Wagen stand dort am Dienstag in der Zeit von 12 bis 17.16 Uhr.

Ob der Kratzer an der hinteren Beifahrertüre absichtlich verursacht wurde, oder ob ein Passant, der den Weg durch das Grundstück der Rettungswache als Abkürzung benutzt hat, den Schaden versehentlich verursacht hat, ist laut Polizei nicht geklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)