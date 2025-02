Preisverleihung zum Kreativwettbewerb am 19. Februar im Rathaus

Der Rothsee und Zusmarshausen gehören zusammen. Im Sommer wird dort geschwommen und gegrillt. Es gibt einen Kinderspielplatz und einen „Planschbereich“. Die Wasserwacht und die Fischer haben ihren festen Platz. Zur Badesaison 1974 wurde der Rothsee als Ausflugsziel eröffnet. Über das ganze Jahr hinweg ist der See seither ein Naturerlebnis. In den ruhigen Zonen können auch Tiere beobachtet werden. Die Liebe zum See wird jedoch manchmal auf die Probe gestellt. Auch diese Schattenseiten sollten nicht übersehen werden, meinten die Initiatoren des Kreativwettbewerbs, der das runde Jubiläum würdigen soll. „Was bedeutet uns/mir der Rothsee?“ war die Frage an alle Altersgruppen. Eingereicht wurden Gedichte, Kurzgeschichten und Erinnerungen sowie Fotos und Videos. Wie die Menschen in und um Zusmarshausen diese Frage beantwortet haben, steht inzwischen fest. Eine Jury hat die besten Arbeiten prämiert. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 19. Februar, um 18 Uhr, mit Vernissage im Sitzungssaal des Rathauses statt. (AZ)

Rothsee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Preisverleihung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis