Quad in Zusmarshausen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Aus einem Carport in Zusmarshausen verschwindet am Freitag ein Quad. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Dieb.

In Zusmarshausen ist vermutlich am Freitag ein Quad gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, stand es in einem Carport am Hornweg. Gestohlen wurde es laut Polizei im Zeitraum zwischen 4 Uhr nachts und 10.30 Uhr. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Täter, berichtet die Polizei. Das Quad ist etwa 5000 Euro wert.

Hinweise, die zur Klärung der Straftat und vor allem zur Wiederauffindung des Fahrzeugs dienen könnten, nimmt die Polizeiinspektion in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (kinp)