Radbegeisterte kamen beim Radaktionstag in Zusmarshausen auf ihre Kosten

Zeitgleich zum Frühjahrsmarkt fand der Radaktionstag in Zusmarshausen statt. Die Veranstaltung bildete den offiziellen Auftakt zum diesjährigen „Stadtradeln“ im Landkreis Augsburg. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich vor dem Rathaus rund um das Thema „Radverkehr“ zu informieren. Außerdem gab es eine Fahrradwaschanlage, die für saubere Räder sorgte, ein spannende Quiz des ADFC und einen Kinderfahrradparcours der Polizeiinspektion, der spielerisch Verkehrssicherheit vermittelte.

Gewinnspiele und eine geführte Radtour

Am Stand des Landratsamtes Augsburg konnte man sich umfassend über den Radverkehr im Landkreis informieren und ebenfalls an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Preisverlosung übernahmen der stellvertretende Landrat Hubert Kraus und Bürgermeister Bernhard Uhl und überreichten an die Gewinner neben Fahrradtaschen und Kettenöl eine Fahrradkarte für die Region. Ein weiteres Highlight war die geführte Radrundtour. Die Heimat.Rad.Guides der Regionalentwicklung RealWest führten Interessierte durch die Reischenau bis zum Veranstaltungsort und ermöglichten so eine aktive Verbindung von Naturerlebnis und Mobilität. „Der Radaktionstag hat erneut gezeigt, wie wichtig und beliebt das Thema Radverkehr in der Region ist“, betonte Bürgermeister Uhl. Die Begeisterung der Besucherinnen und Besucher habe den hohen Stellenwert, den das Radfahren im Alltag und für die Zukunft der Mobilität spielt, gezeigt. (AZ)

