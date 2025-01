Radfahrer baut Unfall in flüchtet

Ein in der Zusmarshauser Brunnenstraße 14 geparktes Auto ist am Freitag von einem Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Zeit zwischen 8.15 und 10.30 Uhr. Aufgrund des Schadenbildes ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Fahrradfahrer handeln könnte, berichtet die Polizei. Am Pkw wurde die hintere Stoßstange verkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf von der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen zu melden. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen Toyota Land Cruiser. (kinp)

