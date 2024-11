Radfahrerin bei Unfall mit Auto leicht verletzt

Eine Radfahrerin wurde am Donnerstag gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Zusmarshausen leicht verletzt. Ein Autofahrer, der aus der Tankstelle in die Wertinger Straße einfahren wollte, übersah die Radlerin. Diese befuhr den Radweg in falscher Richtung. Die beiden Beteiligten stießen zusammen. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Laut Polizei werden Ermittlungen sowohl gegen den Autofahrer als auch gegen die Fahrradfahrerin geführt. (diba)

