Radweg nach Friedensdorf: Wird die Lücke jetzt geschlossen?

Plus Dem Geh- und Radweg an der Römerstraße bei Zusmarshausen fehlen seit sieben Jahren noch 200 Meter. Warum er jetzt doch fertig werden könnte.

Die gute Nachricht zuerst: Nichts bleibt so, wie es ist. Das gilt auch für den Fuß- und Radweg zwischen Zusmarshausen und Friedensdorf. Im Moment endet der Weg neben der Römerstraße recht abrupt auf freier Flur. Nach gut 200 Metern geht er dann vor dem Kreisverkehr wieder weiter. Das soll sich aber noch ändern.