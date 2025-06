Rathausempfang für erfolgreiche Fußballmannschaft in Zumarshausen

Zum Aufstiegserfolg in die Bezirksliga lud Bürgermeister Bernhard Uhl die 1. Mannschaft des TSV Zusmarshausen mit ihrem Trainer-Team, Lukas Drechsler und Benny Schmid, ins Rathaus ein. Mit dabei waren auch die TSV-Vorstände Gerhard Biber und Andreas Herch sowie die Fußball-Abteilungsleiter Helmut Wiedemann, Max Görens und Julia Bechovski mit dem sportlichen Leiter Reinhard Brachert. Uhl gratulierte zum erfolgreichen Abschneiden in der Kreisliga. Nur durch äußerste Disziplin, Zusammenhalt und Können und unterstützt von einem großartigen Trainer-Team habe die Mannschaft dies geschafft. „Viel Herzblut, Einsatz und Leidenschaft stecken in der vergangenen Saison“, betonte Uhl und ergänzte: „Ich würde mich sehr über den Klassenerhalt in der kommenden Saison freuen.“ TSV-Vorsitzender Biber ließ die vergangenen Monate mit all ihren Höhen und Tiefen Revue passieren. Er dankte Bürgermeister Uhl für dessen kontinuierliche Unterstützung. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!