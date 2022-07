Sie haben an der Realschule Zusmarshausen ihren Abschluss in der Tasche

Die Realschule Zusmarshausen verabschiedet ihre Absolventinnen und Absolventen. Rektor Seipt-Wunderwald rät ihnen, ihre Ziele entschlossen zu verfolgen.

Der Auftrag des Rektors der Staatlichen Realschule Zusmarshausen ist klar: Auch in Zukunft nicht aufgeben, auf sich selbst vertrauen, die Ziele entschlossen verfolgen und bei Zukunftsentscheidungen nicht auf falsche Ratgeber in den sozialen Medien hören. Frei nach Jimmy Cliff's Song "You can get it if you really want" verabschiedete Jürgen Seipt-Wunderwald die Abschlussklassen der Realschule vor Kurzem bei einer feierlichen Veranstaltung.

Mit einer kurzen Ansprache des Ersten Konrektors Matthias Fels hatte das Fest begonnen. Zusmarshausens Zweiter Bürgermeister Walter Aumann und der Stellvertretende Landrat Hubert Kraus richteten ebenfalls einige Worte an die Absolventen. Glückwünsche gab es außerdem von der Elternbeiratsvorsitzenden Tanja Müller, die anschließend zusammen mit vier weiteren Mitgliedern des Elternbeirats verabschiedet wurde.

Rückblick auf die gemeinsam verbrachte Zeit

Auf humorvolle Art und Weise blickten die Schülersprecherin Leni Hartmann sowie die Schülersprecher Jonas Roth und Samuel Seibold auf die gemeinsam verbrachten Jahre zurück und richteten einige Dankesworte an ihre Lehrer. Bevor die Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse in den Händen halten durften, blickten die Klassenleitungen Mathias Raabe (10a), Martin Diewald (10b), Peter Bittner (10c), Heike Ellenrieder (10d) und Daniel Schneider (10e) sowie die jeweiligen Klassensprecherinnen und Klassensprecher im Rahmen kurzer Ansprachen auf die gemeinsam verbrachte Zeit zurück.

Nach dem Überreichen der Zeugnisse wurden zudem die Besten der einzelnen Klassen geehrt. Es sind: Susanne Kyrrmayr, Lukas Epple, Jasmin Lindermaier und Joshua Merk (10a), Julia Enderle, Sara Kobinger und Sarah Weber (10b), Michelle Reineke, Leni Spring, Tamara Kumpfe und Franziska Micheler (10c), Juliane Joas, Leni Hartmann und Laura Kastner (10d) sowie Jakob Fischer, Sarah Lehnert und Maria Steinmetz (10e).



Die musikalische Gestaltung übernahm die Schulband, die von den Lehrern Hubert Haslauer, Margit Rieger und Christian Mögele unterstützt wurde. Nach der Feier ließen die Absolventen und Absolventinnen zusammen mit ihren Eltern und Lehrern den Nachmittag bei einem Sektempfang in den Innenhöfen der Schule ausklingen. (AZ)