Reh springt bei Zusmarshausen Fahrer ohne Führerschein vors Auto.

Ein 57-Jähriger hält nach einem Wildunfall bei Zusmarshausen eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife an. Doch die Unfallaufnahme verläuft anders als gedacht.

Ein Autofahrer hat am Mittwoch nach einem Wildunfall bei Zusmarshausen die Polizei angehalten, und um Hilfe gebeten. Diese sah dann allerdings ein wenig anders aus, als es sich der 57-Jährige erhofft hatte.

Der Skoda-Fahrer hielt um 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2027 kurz vor der Abzweigung Richtung Wörleschwang eine zufällig vorbeikommende Streife der Zusmarshausener Polizei an. Er meldete einen Wildunfall, da ihm ein Reh vors Auto gelaufen war, wodurch die rechte Fahrzeugseite in Höhe von etwa 300 Euro beschädigt wurde. Das Reh sprang daraufhin in das angrenzende Waldstück Wallberg. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Beamten jedoch fest, dass der 57-Jährige aktuell ein Fahrverbot hat. Nun bekommt er laut Polizei eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (thia)