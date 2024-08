Rund 70.000 Euro für Hochwasser-Opfer in Zusmarshausen

Überwältigend war die Spendenbereitschaft bei der gemeinsamen Spendenaktion in Altenmünster, Dinkelscherben und Zusmarshausen angesichts der Hochwasserkatastrophe am ersten Juni-Wochenende. Insgesamt kamen in der Marktgemeinde Zusmarshausen 70.000 Euro zusammen.

Hochwasser-Opfer bekommen Spendengelder

Gespendet haben neben vielen Bürgerinnen und Bürgern auch verschiedene Organisationen und Vereine sowie Firmen. 29 Geschädigte haben einen Antrag auf Hochwasserhilfe bei der Marktgemeinde Zusmarshausen gestellt. Der überwiegende Teil der Hochwassergeschädigten erhält den Maximalbetrag in Höhe von 2.500 Euro, der in den nächsten Tagen ausbezahlt wird, teilt der Markt Zusmarshausen mit.

Noch immer sind Schäden sichtbar und die Renovierungsarbeiten in vielen Häusern werden noch mehrere Wochen und Monate andauern. Bürgermeister Bernhard Uhl: „Die enorme Spendenbereitschaft in allen drei Kommunen ist ein Ausdruck von großer Solidarität und zeugt von einem guten Zusammenhalt innerhalb der Gemeinden. Sogar Menschen, die selbst vom Hochwasser betroffen waren, haben gespendet.“ (AZ)