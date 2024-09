Runter vom Sofa: Neues Sportangebot am Rothsee beginnt

Jetzt wird es eng für den inneren Schweinehund: Die Übungsleiter stehen schon bereit und die ersten beiden Trainingseinheiten der Aktion „Bewegung beginnt hier - Sport am Rothsee“ finden an den beiden kommenden Montagen statt. Es geht auch gar nicht darum, sportliche Höchstleistungen zu vollbringen. Aber ein wenig fitter werden die Teilnehmer hier ganz bestimmt.

Der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) hatte die Idee zur Aktion „Bewegung beginnt hier - Sport am Rothsee“ von einer Tagung des Sportausschusses des Deutschen Städtetages mitgebracht. Was in anderen Städten wie Augsburg oder München längst Bestandteil des alltäglichen Breitensports geworden ist, soll sich nun auch in Zusmarshausen etablieren. Zusammen mit dem TSV Zusmarshausen und weiteren Sportanbietern hat der Bürgermeister deshalb die Aktion ins Leben gerufen.

Icon Vergrößern Sie sorgen für Bewegung in Zusmarshausen (von links): TSV-Übungsleiter Karl Sendlinger, Trainerin Margit Holland und Bürgermeister Bernhard Uhl. Foto: Marktgemeinde Zusmarshausen Icon Schließen Schließen Sie sorgen für Bewegung in Zusmarshausen (von links): TSV-Übungsleiter Karl Sendlinger, Trainerin Margit Holland und Bürgermeister Bernhard Uhl. Foto: Marktgemeinde Zusmarshausen

Es geht um Spaß an der Bewegung an der frischen Luft

Der Rathauschef und die Kooperationspartner sind sich einig, dass es bei der Initiative in erster Linie um den Spaß an der Bewegung gehen soll. Geplant ist ein sportliches Programm, das sich wöchentlich ändert. Es soll Yoga- und Pilateseinheiten genauso beinhalten wie Kraft- und Ganzkörpertraining mit Geräten oder nur mit dem eigenen Körper. Die vom Marktgemeinderat beschlossene neue Fitness-Insel soll ebenfalls Teil des Konzepts werden. 2025 soll das Angebot während der Sommermonate fest in der Marktgemeinde etabliert werden.

Zum Einstieg und zum Ausprobieren finden jetzt noch zwei Trainingseinheiten statt: Am Montag, 16. September, wird die Zumba-Trainerin Margit Holland eine Circl-Mobility-Stunde anbieten. Dieses Mobilitäts- und Flexibilitätsprogramm setzt auf Dehnung und Beweglichkeit und bindet eine beruhigende Atmung mit ein. Es soll helfen, Stress und Spannungen abzubauen, die Beweglichkeit zu steigern und eine Verbesserung des Gleichgewichts und der Konzentration erreichen. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene können mitmachen.

Zwei Mal Training zum Ausprobieren am Rothsee

Am Montag, 23. September, bietet TSV-Übungsleiter Karl Sendlinger ein Ganzkörpertraining mit Aufwärm- und Dehnübungen an. In Kombination mit leichten Lauf- und Sprungeinheiten soll die gesamte Muskulatur beansprucht und der Kreislauf in Schwung gebracht werden. Auch diese Trainingseinheit ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.

Treffpunkt (nur bei trockenem Wetter) für beide Veranstaltungen ist jeweils um 18 Uhr am Wasserwachthaus auf der Südseite des Rothsees. 2025 soll „Bewegung beginnt hier – Sport am Rothsee“ dann auf der Nordseite in der Nähe der neuen Fitness-Insel stattfinden. Die Veranstaltungen dauern etwa eine Stunde und sind kostenlos. Nötig sind bequeme Kleidung, eine Sportmatte, ein Handtuch und ein Getränk. (AZ)