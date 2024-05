Sarah Ruhland ist die neue Leiterin des Standesamtes in Zusmarshausen

Das Standesamt in Zusmarshausen ist seit 2023 auch für die Menschen in Kutzenhausen und Adelsried zuständig. Das hat jetzt personelle Konsequenzen.

Mit der Übernahme der Standesämter Adelsried und Kutzenhausen sind die Aufgaben im Standesamtsbezirk Zusmarshausen umfangreicher geworden. Nacherfassungen sind notwendig geworden, die zusätzlich Zeit in Anspruch nehmen. Nur eine der drei bisher in Zusmarshausen beschäftigten Standesbeamtinnen hatte die Sachbearbeitung übernommen. Die anderen beiden bearbeiten andere Sachgebiete und stehen nur im Vertretungsfall oder für Trauungen zur Verfügung. Deshalb sei der Einsatz einer weiteren sachbearbeitenden Standesbeamtin dringend erforderlich gewesen, wie es aus dem Rathaus heißt.

Lisa Lang ist seit Kurzem Standesbeamtin

Lisa Lang hat im August 2023 ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen und seitdem im Einwohner- und Passamt sowie im Standesamt gearbeitet. Im Februar schloss sie das Grundseminar „Personenstands- und Familienrecht“ ab und wurde nun Anfang April zur Standesbeamtin bestellt.

Verwaltungsfachwirtin Sarah Ruhland wurde zeitgleich zur neuen Leiterin des Standesamtsbezirks Zusmarshausen ernannt. Sie ist in Zusmarshausen überwiegend als Personalsachbearbeiterin für die fast 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig und seit Juli 2022 Standesbeamtin. Hier übernimmt sie die Urlaubsvertretung und teilt sich zusammen mit den weiteren Standesbeamten und Bürgermeister Bernhard Uhl die anstehenden Trauungstermine. Mit ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und der Qualifikation als Verwaltungsfachwirtin erfülle sie die Vorrausetzungen für die Leitung im Standesamt, so die Marktgemeinde. Sie tritt damit die Nachfolge des bisherigen Standesamtsleiters Walter Stöckle an. Er fungiert weiterhin als Geschäftsleiter und Standesbeamter. Stellvertretende Standesamtsleiterin bleibt Julia Gewitsch. (AZ)