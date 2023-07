Schlossfest in Zusmarshausen: Das hat es mit der Zeitkapsel auf sich

Um die Zukunft geht es bei einem Projekt, das beim Schlossfest in Zusmarshausen auf die Beine gestellt wird. Auch das Kinderprogramm steht.

Das Schlossfest rückt näher. Vom 11. bis 13. August verwandelt sich das Areal rund um das historische Gebäude in Zusmarshausen wieder in eine große Feiermeile. Auf mehreren Bühnen werden Tänzer, Musiker und Schauspieler drei Tage lang für Stimmung sorgen. Außerdem sind Kunsthandwerker, Vereine und Verbände vor Ort. Auch die Bundeswehr hat sich schon angemeldet. Für die Kinder gibt es ein buntes Programm und wer möchte, kann sich jetzt auch noch an einer Zeitkapsel beteiligen.

Das Projekt "Bibliothek der Zukunft" haben Manuela und Angelina Uhl auf die Beine gestellt. Es geht darum, dass die Gäste des Schlossfestes ihre Gedanken über das Jahr 2040 einbringen: "Wie sieht Deine Welt 2040 aus?" lautet die Frage. Wer mitmachen will, kann sich schon vor dem Fest eine vorbereitete Karte im Rathaus abholen. Die Karten werden auch über den Marktboten verteilt und an einem eigenen Stand beim Festbüro zu haben sein.

Bei dem Zeitkapsel-Projekt in Zusmarshausen dreht sich alles um die Zukunft

Auf den Karten dreht sich alles um die Zukunft im Jahr 2040. Was wird sich verändern? Was wird sein? Wie stelle ich mir meine Welt vor? Die Karten können anonym ausgefüllt oder mit Namen versehen werden. Sie werden anschließend in eine Zeitkapsel gelegt, die zu Beginn des Schlossfestes geöffnet wird. Als Zeitkapsel dient eine umfunktionierte Wahlurne. Sie soll am Ende des Schlossfestes verschlossen werden und bis 2040 im Rathaus bleiben. Erst dann soll der amtierende Bürgermeister die Zeitkapsel wieder öffnen.

Auf den Karten für die Aktion "Bibliothek der Zukunft" ist Platz für Visionen.

In einer krisenbehafteten Zeit, die von Themen des Klimawandels, des demografischen Wandels, des Krieges in der Ukraine und vielen politischen und gesellschaftspolitischen Fragen geprägt sei, solle es ein Anliegen sein, über die Welt und das Zusammenleben in den nächsten Jahren nachzudenken, erklärten die Initiatoren der "Bibliothek der Zukunft".

Geld für den unbeschwerten Spaß der kleinen Gäste

Der unbeschwerte Spaß soll beim Schlossfest freilich nicht zur kurz kommen. Damit auch die kleinen Gäste voll auf ihre Kosten kommen, hat der Arbeitskreis gerade 1500 Euro aus den Einnahmen der diesjährigen Wohltätigkeitsveranstaltung in der Schwarzbräuhalle erhalten. Bürgermeister Bernhard Uhl und Schlossherr Hubert Droste waren sich einig, dass damit eine bunte Mischung für die jüngsten Besucherinnen und Besucher aus nah und fern finanziert werden kann.

Alexandra Forster (Leiterin des Arbeitskreises Kinderprogramm) und Reinhard Mayr (Vertreter der Ortsvereine) bedanken sich mit Bürgermeister Bernhard Uhl (rechts) für die Spende. Foto: Markt Zusmarshausen

Das Angebot an den drei Festtagen reicht von Basteln über eine Hüpfburg, Kinderschminken und die Gestaltung von Blumenkränzen bis hin zu Angeboten wie Becher-Pong, Glitzer-Tattoos und einem Megawackelturm. Die Kinder und Jugendlichen können sich von den Zusmarshauser Friseuren verschönern lassen oder es sich bei Märchen, Kasperletheater (nur Sonntag) und Spukgeschichten auf dem Schlossdachboden bequem machen.

Außerdem können die Kids mit elektrischen Autos für den Führerschein in ein paar Jahren üben oder beim Laserpoint-Schießen ihre Treffsicherheit beweisen. Daneben gibt es am Sonntag, 13. August, von 11 bis 18 Uhr eine große Kinder- und Jugendrallye mit insgesamt neun Stationen, an denen Treffsicherheit und Geschicklichkeit gefragt sind.