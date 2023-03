Schlossfest rückt bei der CSU in den Mittelpunkt

Neben den Landtags- und Bezirkstagswahlen befasst sich die Zusser CSU nun verstärkt mit dem Schlossfest.

Christian Weldishofer bleibt Ortsvorsitzender der CSU Zusmarshausen. Auch sonst haben die Neuwahlen keine Änderungen ergeben. Weldishofer berichtete jetzt nicht nur über Politisches bei der Versammlung. Er sprach auch das gemeinsame Vorhaben mit dem Obst- und Gartenbauverein Zusmarshausen an, bei dem das Areal der Lourdesgrotte und des Kreuzwegs am Ziegelstadel in Eigenleistung modernisiert werden soll.

Weiterhin kostenlos anbieten will der Ortsverband Vorträge namhafter Dozenten zu zeitgeschichtlichen Themen. Am 29. März ist eine Veranstaltung mit dem Thema Zukunft der Versorgung mit Wärmeenergie in der Region geplant. Rückblickend nahm der Ortsverband am Zusser Advent teil und gab die Weihnachtsbroschüre heraus.

Für dieses Jahr sei neben dem Landtags- und Bezirkstagswahlkampf vor allem die Teilnahme am Schlossfest der Schwerpunkt der Arbeit, hieß es. Anschließend berichteten Ingrid Hafner-Eichner als Fraktionsvorsitzende der CSU im Marktgemeinderat und Hubert Kraus sowie Bürgermeister Bernhard Uhl ausführlich über Aktuelles aus der Gemeinde- und Kreispolitik. (AZ)