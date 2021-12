Schüler stehlen in Zusmarshausen Spielzeug im Discounter

Zwei 13-Jährige werden bei einem Ladendiebstahl ertappt. Die Polizei nimmt zunächst eine Anzeige auf und übergibt die Kinder dann ihren Eltern.

Zwei Kinder haben am Mittwoch in Zusmarshausen nicht mehr auf das Christkind warten wollen. Sie bedienten sich am Spielzeug in einem Discounter an der Wertinger Straße, ohne zu bezahlen.

Laut Polizei wurden die 13-Jährigen dabei ertappt, wie sie Waren im Wert von 32 Euro gestohlen haben. Beide strafunmündigen Schüler wurden nach der Aufnahme einer Anzeige ihren Eltern übergeben. Wie die Überraschung nun am Heiligen Abend ausfallen wird, steht noch nicht fest. (AZ)