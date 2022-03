Schülerin stürzt in Zusmarshausen vom Fahrrad

Eine 16-Jährige radelt auf der Wertinger Straße in Zusmarshausen und gerät plötzlich gegen den Randstein. Bei dem Sturz wird sie leicht verletzt.

Eine Schülerin ist am Montag in Zusmarshausen mit ihrem Fahrrad gestürzt und wurde daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die 16-Jährige radelte laut Polizei um 7.50 Uhr auf der Wertinger Straße in Zusmarshausen. Aus Unachtsamkeit kam sie gegen den Randstein und stürzte. Sie wurde vermutlich nur leicht verletzt, kam jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. (thia)