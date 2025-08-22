Schwäbischer Hoigarta der Zusamtalfreunde in der freien Natur

Zum schwäbischen Hoigarta mit Musik, Gesang und Mundart trafen sich die „Freunde des Zusamtals“ in diesem Jahr am Marienfesttag an der Zusam. Heuer konnte das Treffen bei gutem Wetter im Freien stattfinden. Zahlreich Gäste kamen in den Pavillon an den malerischen Platz im Landschaftsschutzgebiet, aus dem die Stubenmusik Reiter aus Gabelbachergreut mit Zither (Franz), Flöte (Marlies) und Gitarre (Severin) einen kleinen Konzertsaal machte. Wohlklingend waren auch die Gesangseinlagen von den drei Sängerinnen Andrea Heinle aus Freihalden, Birgit Müller aus Gabelbach und Anna Wagner aus Auerbach.

Leichte und schwerere schwäbische „Kost“

Sechs schwäbische Dichter aus den Dörfern des Zusamtals kamen zwischen den Musikstücken zu Gehör: Alois Sailer aus Lauterbach, Georg Mader, der vor 150 Jahren in Zusamzell geboren wurde, Georg Reitschuster aus Baiershofen, Peter Heinle, der langjährige Bürgermeister aus Neumünster, Franz Raiser aus Zusmarshausen und Lili Knauss-Weinberger aus der Reischenau. Mitglieder des Heimatvereins trugen die schwäbische „Kost“ vor. So erntete Florian Mair, Bürgermeister aus Altenmünster, für Maders „Loblied auf d’Bauranudla“ viel Zustimmung, ebenso Karl Heinz Jahn aus Langweid, der mit Peter Heinles Worten die „Zwetschga-Zeit“ pries. Auch Dieter Mittermeier aus Dinkelscherben konnte das Publikum mit der „Apfeldatsche“ von Lili Knauss-Weinberger zum Lachen bringen. Lustig wurde es auch bei Helmut Schuster aus Heretsried; er lieh dem Werk von Georg Reitschuster seine Stimme. Von Mühe und Anstrengung beim „Beerbrocka“, die nötig ist, bis ein „Kübel“ voll ist, erfuhren die Gäste im Gedicht von Franz Raiser, das Anni Hartmann vorstellte. Ein Loblied auf die schwäbische Landschaft und die Natur klang aus Sailers Gedicht vom „Griana Edelstoi“ an, dargeboten von Luise Rieß aus Pfaffenhofen/Zusam. Dem schlossen sich die Hoigarta-Gäste gerne an, darunter auch Zusmarshausens Zweiter Bürgermeister Walter Aumann, der in seinem Grußwort die Landschaft an der Zusam als kleines Paradies bezeichnete.

