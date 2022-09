Zusmarshausen

vor 34 Min.

Schwimmbagger holt jetzt Schlamm aus dem Rothsee

Plus Mit einem speziellen Gerät wird der Schlamm im Rothsee aktuell aus dem Wasser gepumpt. Die Gemeinde hofft, dass das Dauerproblem so gelöst wird.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Stück für Stück arbeitet sich der Schwimmbagger auf dem Rothsee voran. "Da ist noch viel Schlamm, der weg muss", sagt Florian Wiedemann, der das Gerät über den See steuert. Seit über einer Woche ist er schon beschäftigt. Das Ziel: den Rothsee vom Schlamm befreien. Der sorgte in der Vergangenheit ebenso wie eine Menge Algen immer wieder für Frust bei Badegästen. Die Gemeinde hat reagiert und sagt dem Schlamm den Kampf an. Das Pilotprojekt ist gestartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen