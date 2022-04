Zusmarshausen

vor 47 Min.

Seit 40 Jahren bei Schwarzbräu: Zwischen Braumeister und Programmierer

Bernd Titze arbeitet seit 40 Jahren in der Brauerei Schwarzbräu in Zusmarshausen. Sein Arbeitsplatz ist im Sudhaus - dem Herz jeder Brauerei.

Plus So lange wie Bernd Titze arbeitet kaum ein Mitarbeiter bei der Zusmarshauser Brauerei Schwarzbräu. Wie sich sein Beruf in den vergangenen 40 Jahren verändert hat.

Von Philipp Kinne

Eine Brauerei, erzählt Bernd Titze, sei wie eine große Küche. Viele Köche sucht man im Sudhaus zwar vergeblich. Aber auch hier laufen viele Prozesse parallel. Während der 62-Jährige im Sudhaus steht, entstehen drei verschiedene Biere gleichzeitig. Titze hat den Ablauf genau im Auge und weiß, wo nachgesteuert werden muss. Seit 40 Jahren arbeitet er bei der Brauerei Schwarzbräu in Zusmarshausen. Wie hat sich die Arbeit seither verändert?

