Selbstloses Engagement für den Sport

Beim Kreistag des Bayerischen Leichtathletikverbandes für Mittel- und Nordschwaben in Zusmarshausen wurden verdiente Leichtathletikfunktionäre geehrt. Neben der Bezirksvorsitzenden Gisela Regele von der LG Rehling/Aichach, wurde auch Johann Kohler von der SpVgg Auerbach/Streitheim ausgezeichnet. Kreisvorsitzender Otto Dwaliawilli beschrieb in seiner Laudatio den Auerbacher als Leichtathletikabteilungsleiter, der seit 58 Jahren ununterbrochen im Amt sei. Daneben habe dieser über viele Jahre unzählige Sportveranstaltungen im Gelände und im Rothtalstadion in Horgau organisiert. Dwaliawilli nannte Kohler ein leuchtendes Beispiel für ehrenamtliches und selbstloses Engagement im Sport und überreichte ein Buchgeschenk. (AZ)

