Skating-Kurse im Allgäu

Langläufer starten am Sonntag von Zusmarshausen aus ins Allgäu

Ausreichend Schnee im Allgäu melden die Langlauf-Freunde aus Zusmarshausen. Organisator Stefan Krebs plant für Sonntag, 22. Januar, einen Skating-Kurs für Anfänger und Leute, die Ihre Technik verbessern wollen. Kursleiter ist Nordictrainer Bernd Kraus. Kursort ist entweder Balderschwang oder das Tannheimer Tal.

Die Kursgebühr beträgt je nach Teilnehmerzahl 36 - 44 €. Für diejenigen, die keine Ausrüstung haben, werden Leihausrüstungen organisiert. Der Kurs beginnt am Vormittag um 10 Uhr, nach einer Mittagspause geht es dann am Nachmittag weiter. Auf Wunsch können Fahrgemeinschaften organisiert werden, Abfahrt wäre dann in Zusmarshausen am Sportplatz um 7. 45 Uhr. Anmeldungen sendet man per E-Mail an: info@3dok.de. Weitere Informationen über die Langlaufaktivitäten findet man auch auf: www.skating.3dok.de. Bei der Anmeldung auch eine mobile Telefonnummer angeben. Die allerletzten organisatorischen Mitteilungen gehen immer per WhatsApp raus. (AZ)