Zusmarshausen

vor 45 Min.

So geht es für Anjeza nach dem Aus bei "The Voice Kids" weiter

Plus In der zweiten Runde von "The Voice Kids" ist für die Zehnjährige aus Zusmarshausen Schluss. An ihrem Traum hält Anjeza fest - und arbeitet sogar an einem eigenen Song.

Von Philipp Kinne

Anjeza aus Zusmarshausen sang sich in die Herzen vieler Zuschauer. "Mein Nachrichtenfach explodiert", sagt die Zehnjährige nach ihrem zweiten großen Auftritt vor einem Millionenpublikum im Fernsehen. Bei " The Voice Kids" ist für sie nun zwar Schluss, doch den Traum vom Leben als Sängerin gibt das Mädchen nicht auf. Im Gegenteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen