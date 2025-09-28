Icon Menü
Zusmarshausen: So geht es mit dem Rothsee weiter

Zusmarshausen

Badeverbot, Keime, Schlamm: Sorgen um den Rothsee

Zuletzt war das Schwimmen im Rothsee bei Zusmarshausen wieder verboten. Nun traf sich erneut eine Runde auf der Suche nach Lösungen.
Von Günter Stauch, Philipp Kinne und Piet Bosse
    • |
    • |
    • |
    Der stille Rothsee ist weiter Thema heißer Diskussionen.
    Der stille Rothsee ist weiter Thema heißer Diskussionen. Foto: Günter Stauch

    Still ruht der See unter der niedrig stehenden Herbstsonne. An Bade- und Anlegestellen fehlen die Wasersportler. Die Saison ist schon längst vorbei, ohnehin herrscht mal wieder Badeverbot. Leben herrscht dagegen im nahe gelegenen Fischerhaus auf der von Pflanzen gut bewachsenen Nordseite. Dort überlegen sich zwei Dutzend Leute aus der Gegend, was aus dem allseits beliebten und touristisch begehrten Hausgewässer im Osten werden soll.

