vor 17 Min.

So läuft die Erweiterung der Kläranlage in Zusmarshausen

Plus Die Baumaßnahmen an der Anlage kosteten nach jetzigem Stand etwa 3,3 Millionen Euro. Das ist doppelt so teuer, als ursprünglich geplant. Dennoch ist die Erweiterung notwendig.

Weil die Marktgemeinde immer größer wird, muss die Kläranlage in Zusmarshausen erweitert werden. Das ist schon seit Jahren klar. Schon im Frühjahr 2018 war der Ausbau der Kläranlage beschlossen worden. Damals sollte das Großprojekt allerdings noch deutlich weniger kosten, als heute. Im vergangenen Jahr wurde klar: Die Kosten haben sich verdoppelt. Damals war die Rede von rund drei Millionen Euro. Aktuell rechnet der Markt mit etwa 3,3 Millionen Euro. Doch die Erweiterung ist dringend notwendig.

