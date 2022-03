Zusmarshausen

17:30 Uhr

So soll der Knotenpunkt am Rothsee entschärft werden

Die Kreuzung am Rothsee von oben betrachtet: Hier kommen Staatsstraße, Augsburger Straße und Dammweg zusammen.

Plus Die Kreuzung am Zusmarshauser Rothsee gilt schon lange als Knotenpunkt. Nun soll der Knoten endlich gelöst werden. Was geplant ist und wie das Projekt finanziert werden soll.

Von Günter Stauch

Es ist ein Jahrzehnte-Projekt. Und das, obwohl es sich "nur" um einen Verkehrskreisel mit relativ überschaubarem Bauvolumen handelt. Nun hat der Marktgemeinderat ihn mit großem Tempo auf den Weg gebracht. Bei der jüngsten Sitzung im Festsaal St. Albert wurde einstimmig grünes Licht gegeben für ein Verkehrsvorhaben, das schon vor 20 Jahren die Gemüter bewegte und wegen unzureichender Finanzierungsmöglichkeiten kaum in Fahrt gebracht werden konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .