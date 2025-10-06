Konkrete Maßnahme: Wie der Rothsee ökologischer werden soll

Die Fische im Rothsee, allen voran die Barbe, die häufigste Fischart des Gewässers, haben es nicht leicht. Nach Westen können sie in die Roth und in den See schwimmen, im Osten geht das nicht, weil der See dort höher liegt als der Fluss. Nachdem der Rothsee zuletzt wegen Algen, Keimen und Badeverbot Schlagzeilen machte, gibt es jetzt gute Nachrichten. Nicht nur für Fische, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Ein konkreter Preis für das Projekt steht auch fest.

Piet Bosse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rothsee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Roth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis