Zusmarshausen: So soll der Rothsee ökologischer werden

Zusmarshausen

Konkrete Maßnahme: Wie der Rothsee ökologischer werden soll

Während für das Nahwärmeprojekt in Steinekirch eine weitere Fläche zur Verfügung stehen wird, gibt es auch ein Projekt, dass dem Rothsee helfen soll.
Von Piet Bosse
    • |
    • |
    • |
    Luftbild Rothsee Zusmarshausen
    Luftbild Rothsee Zusmarshausen Foto: Marcus Merk

    Die Fische im Rothsee, allen voran die Barbe, die häufigste Fischart des Gewässers, haben es nicht leicht. Nach Westen können sie in die Roth und in den See schwimmen, im Osten geht das nicht, weil der See dort höher liegt als der Fluss. Nachdem der Rothsee zuletzt wegen Algen, Keimen und Badeverbot Schlagzeilen machte, gibt es jetzt gute Nachrichten. Nicht nur für Fische, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Ein konkreter Preis für das Projekt steht auch fest.

