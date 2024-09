So will der Bürgermeister die Zusser fit machen

Der Zusmarshauser Bürgermeister will möglichst viele in Bewegung bringen. Denn, so ist Bernhard Uhl (CSU) überzeugt, „Sport und Bewegung ist für die Gesundheit und das seelische Wohlbefinden absolut wichtig“. Deshalb startet die Marktgemeinde ein neues Sportprojekt. Es heißt „Bewegung beginnt hier - Sport am Rothsee“ und soll dabei helfen, einen Einstieg in ein regelmäßiges Sportprogramm zu finden.

Mindestens 150 Minuten pro Woche sollen sich alle sportlich betätigen, wenn es nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht. Doch viele müssen zugeben, dass sie diese 21 Minuten am Tag kaum schaffen. Zusammen mit dem TSV Zusmarshausen will Bürgermeister Bernhard Uhl jetzt dagegen steuern.

Sportliche Bewegung an der frischen Luft am Rothsee

Bei der neuen Initiative „Bewegung beginnt hier – Sport am Rothsee“ geht es nicht um sportliche Höchstleistungen. Spaß an der Bewegung steht im Mittelpunkt. Jeder soll sich selbst etwas Gutes tun und das alles an der frischen Luft in schöner Umgebung. Das sportliche Angebot soll sich wöchentlich ändern: Geplant sind Yoga und Pilates genauso wie Sporteinheiten mit Bällen, Seilen, Hanteln und vieles mehr.

Es geht wieder sportlich zu am Rothsee. Foto: Sigrid Rößle

Mit eingebunden wird später die neue Fitness-Insel, die der Marktrat für das Nordufer des Rothsees beschlossen hat und die im Frühjahr 2025 aufgebaut wird. Die Fitness-Insel bietet Calisthenics-Geräte, die ein abwechslungsreiches und effektives Training nur mit dem eigenen Körpergewicht ermöglichen. In den Sommermonaten soll das Sportangebot dann fest etabliert werden.

Los geht‘s am Montag, 16. September, am Haus der Wasserwacht

Zum Einstieg finden im Herbst 2024 noch zwei Trainingseinheiten statt: Die erste am Montag, 16. September, und die zweite am Montag, 23. September, jeweils von 18 bis 19 Uhr. Treffpunkt (nur bei trockenem Wetter) ist vorerst das Wasserwachthaus auf der Südseite des Rothsees.

Die Initiative „Bewegung beginnt hier - Sport am Rothsee“ wird von der Marktgemeinde finanziert und ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. Nötig sind lediglich bequeme Kleidung, eine Sportmatte, ein Handtuch und ein Getränk. Erfahrene Trainerinnen und Trainer sorgen dafür, dass der Spaß an der Bewegung im Vordergrund steht und gleichzeitig etwas für die Gesundheit getan wird.

Keine Konkurrenz zum Vereinssport

Mitgebracht hat Bürgermeister Bernhard Uhl die Idee von einer Tagung des Sportausschusses des Deutschen Städtetages. Ähnliche Projekte gibt es in vielen größeren Städten. Bürgermeister Bernhard Uhl: „Mit Bewegung beginnt hier - Sport am Rothsee soll keine Konkurrenz zum Vereinssport entstehen“. Das Angebot sei als Einstieg gedacht, ohne dass man sich verpflichten, binden oder festlegen muss. (AZ)