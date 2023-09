Solarenergie vom Gartenzaun: Info-Abend in Zusmarshausen

Zusmarshausen veranstaltet einen Solarabend im Hotel zur Alten Post.

Familie Proske aus Friedensdorf hat es vorgemacht: Sie hat ihre Zaunanlage mit Paneelen ausgestattet, die nun dazu dienen, Energie zu gewinnen. Im Sommer soll die Familie mit ihrer Fotovoltaikanlage beinahe ihren Stromverbrauch decken können, berichtet die Marktgemeinde. Die hofft nun auf möglichst viele Nachahmer, wenn sie an der bundesweiten Woche der Klimaanpassung teilnimmt.

Bürgermeister Bernhard Uhl nimmt die Aktion des Bundesumweltministeriums und des Zentrums Klimaanpassung vom 18. bis 22. September zum Anlass, um in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Klimaschutz und Mobilität des Landkreises einen Solarabend in Zusmarshausen zu organisieren. Neues erfahren und sich zu Solarenergie austauschen – das soll das Ziel des Solarabends sein. Er findet am Dienstag, 19. September, von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr im Hotel der Alten Posthalterei statt.

Auskunft von einem unabhängigen Experten

Interessierte aus Zusmarshausen und den Nachbargemeinden können hier gemeinsam über Anwendungsmöglichkeiten und die Umsetzung von Solarenergie in Wohngebäuden sprechen. Die Teilnehmenden haben die Gelegenheit, in einem kleinen Kreis Fragen stellen und Auskunft von einem neutralen Experten erhalten. Der Solarberater des Landratsamtes Augsburg wird an diesem Tag einen Vortrag halten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung unter postfach@zusmarshausen.de oder unter der Telefonnummer 08291/87-21 ist erforderlich. Es wird darum gebeten, Name, Telefonnummer und Mailadresse anzugeben. (AZ)

