Spezielles Brot zur Soli-Brotaktion 2025 in Zusmarshausen

Misereor und der Katholische Frauenbund setzen sich 2025 bereits zum 11. Mal gemeinsam gegen den Hunger in der Welt ein. In diesem Jahr steht ihre Aktion unter dem Motto „Backen. Teilen. Gutes Tun.“. Auch die Zusmarshauser Bäckerei mit Inhaberin Lisa Maria Spring (links) beteiligte sich wieder am Solidaritäts-Brotverkauf. In der Bäckerei gibt es seit Aschermittwoch ein speziell aus dem Sortiment ausgewiesenes Brot mit einem Spendenanteil von 50 Cent zu kaufen. Mit dem Erlös werden Projekte gegen Hunger und Armut des globalen Südens unterstützt. Der Soli-Brotverkauf geht noch bis Ostern.

