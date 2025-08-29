Sportabzeichen mit Bravour gemeistert

Irgendjemand musste seinen Teller aufgegessen haben. Denn anders war es nicht zu erklären, dass nach zwei langen Regenwochen pünktlich zum sportlichen Teil des Ferienprogramms in Zusmarshausen die Sonne wieder schien. Auch die Energie und der Tatendrang kehrte schnell in die jungen Sportlerinnen und Sportler zurück. Und so war es nicht verwunderlich, dass alle Athletinnen und Athleten ihre vier Disziplinen fürs Sportabzeichen, Werfen, Springen, Sprint und die lange Distanz beim Laufen, prima meisterten. Tags darauf konnten sie auch ihre Schwimmfertigkeit unter Beweis stellen. Mit großer Freude warten nun alle auf ihre Urkunden. Egal ob Gold, Silber oder Bronze dabei herauskommt – alle haben gezeigt, was in ihnen steckt. Die Kinder, die beim Ferienprogramm mitgemacht haben, können stolz auf sich sein. (AZ)

