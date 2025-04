Stabwechsel bei der CSU in Zusmarshausen

Neben den obligatorischen Berichten stand bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der CSU in Zusmarshausen der Führungswechsel in der Ortsvorstandschaft an. Christian Weldishofer stand nach 15 Jahren nicht mehr zur Wahl. „Wir sind in der glücklichen Lage, mit Christian Seitz einen jungen, engagierten Menschen in unseren Reihen zu haben, der entgegen dem Zeitgeist gerne Verantwortung übernehmen will“, sagte Weldishofer in seiner Abschiedsrede. In einem ausführlichen Rückblick bedankte er sich für den guten Teamgeist der letzten Jahre. Nach zwei intensiven Kommunalwahlkämpfen, sei nun der ideale Zeitpunkt loszulassen. Der neu gewählte Vorsitzende Seitz bezeichnete es als Ehre und Verpflichtung, die Arbeit seiner Vorgänger fortzuführen. Bereits jetzt stehe die Kommunalwahl 2026 im Fokus. Neben der Aufstellung einer schlagkräftigen Kandidatenliste, stehe im Frühjahr die Aufstellung des Bürgermeisterkandidaten vordringlich auf der Aufgabenliste. Abschließend wurde der langjährige ehemalige Vorsitzende Hubert Kraus mit dem Ehrenvorsitz für sein Lebenswerk geehrt. (AZ)

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.