Stadtbauspiel feiert Abschluss

85 Kinder bauten vergangene Woche ihre eigene Stadt an der Rücklemühle in Zusmarshausen. Mit der Unterstützung Ehrenamtlicher konnten sie kreativ werden.

Eine Gruppe junger Erwachsener in Kostümen steht in einem Kreis Kinder und ihrer Eltern. Sie stampfen und rufen einen Spruch. Die Kinder antworten lautstark. Sie feiern den Abschluss des Stadtbauspiels des Kreisjugendrings. Dieses fand vergangene Woche auf dem Zeltplatz Rücklemühle in Zusmarshausen statt. 85 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und 16 Betreuer und Betreuerinnen bauten passend zum Motto „Magischer Zauberwald“ ihre Stadt auf. Bei der Abschlussfeier präsentierten sich die verschiedenen Hütten mit ihren Aufgaben. Auch Bürgermeister Berndhard Uhl sagte ein paar Worte. Dann durften die Kinder ihren Eltern zeigen, was sie die Woche über gemacht haben.

Kinder, Eltern und Betreuungsteam haben gemeinsam den Abschluss des Stadtbauspiels gefeiert. Foto: Marie Fichtel

Nach einer Pause wegen Umbau fand das Stadtbauspiel zum zweiten Mal auf dem neuen Gelände statt. Die Kinder seien dazu jeden Morgen aus dem ganzen Landkreis angereist, sagt Sophie Kraftsik, die pädagogische Leiterin des Ferienprogramms. Die Warteliste sei lang und die Nachfrage hoch. „Manchmal sind Angebote des Ferienprogramms schon nach 15 Minuten ausgebucht“, erzählt sie.

Aus Holzbrettern bauten die Kinder Hütten

„Am Anfang werden zwei Tage lang die Hütten gebaut“, erzählt Kraftsik. „Danach beginnt das Stadtleben.“ Es gibt verschiedene Hütten. Gestaltet werden diese thematisch dem Motto angepasst. Das Rathaus kümmert sich um die Währung und bewilligt Anträge. In der Actionhütte, geleitet von den Drachenrittern, findet Dosenwerfen, Tauziehen und mehr statt. In der Feenhütte können die Kinder basteln. Die Hütte der Zwerge verteilt das Holz für die Hütten und baut Möbel.

„Die Kinder machen alles selbst“, erzählt Rebecca Hörmann, die bereits zum fünften Mal als Betreuerin dabei ist. „Am Ende sind sie dann stolz wie Bolle auf die Hütte, die sie gebaut haben.“ Hörmann hilft auch bei anderen Freizeiten mit, aber das Stadtbauspiel gefalle ihr am besten. „Es ist cool zu sehen, wie aus ein paar Holzbrettern richtige Hütten entstehen“, meint sie. Auch wenn das gefährlich klinge, verletzt habe sich noch niemand, sagt Hörmann und lacht. Die Kinder seien sehr motiviert. „Ein paar haben einen Butterbrotstand eröffnet“, erzählt sie. „Sie haben zu Hause ganz viele Butterbrote geschmiert und mitgebracht, um sie hier zu verkaufen.“

Eine Währung gibt es nämlich auch. Die war dieses Jahr passend zum Thema in der Form von Edelsteinen. Die Kinder können die Edelsteine bekommen, indem sie etwa Selbstgebasteltes verkaufen. Das Geld können sie beispielsweise für alkoholfreie Cocktails an der Bar ausgeben. Das hat der achtjährigen Alix besonders gefallen. Sie hat zum ersten Mal mitgemacht. „Am liebsten hab’ ich mein Geld an der Bar oder für das Glücksrad ausgegeben“, erzählt sie.

Ohne Ehrenamtliche wäre es nicht möglich

Auch dem zwölfjährigen Luis hat das diesjährige Stadtbauspiel gefallen. Seit sechs Jahren nimmt er Teil. „Am besten fand ich, dass mein Lieblingsbetreuer wieder dabei war“, meint er. Auch seine Mutter ist begeistert: „Es wird auf alle Bedürfnisse geachtet und die Zusammenarbeit ist sehr offen.“

„Das ist nur möglich, weil Leute Urlaub nehmen oder Seminararbeiten verschieben, um hier zu sein“, erzählt Kraftsik, die das Lager hauptberuflich mit einem Team aus Ehrenamtlichen organisiert. Die Betreuer und Betreuerinnen studieren, arbeiten oder gehen noch zur Schule. Bereits zuvor kommen sie zu Planungstreffen und basteln ihre aufwendigen Kostüme selbst. „Das kostet viel Zeit“, sagt Kraftsik, „Trotzdem sind sie jedes Jahr mit Herzblut dabei.“ Ab 16 Jahren können die Freiwilligen mithelfen. Diese kommen wie die Kinder aus dem ganzen Landkreis. Das Motto denken sich ebenfalls das ganze Team aus, so gab es die letzten Jahre schon Rave-Piraten, Ägypten oder Europa, passend zur Europawahl 2019.