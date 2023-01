Standesämter in Adelsried und Kutzenhausen sind für immer geschlossen

Zum Jahreswechsel ist der Standesamtsbezirk Zusmarshausen gewachsen. Auch Adelsried und Kutzenhausen gehören jetzt dazu. Das ändert sich für die Bewohner.

Geheiratet wird auch 2023 noch in der Heimatgemeinde. Alle anderen Aufgaben der Standesämter haben die Gemeinden Adelsried und Kutzenhausen zum Jahreswechsel an Zusmarshausen abgegeben. Dort ist das Standesamt nun für rund 11.500 Menschen zuständig.

Die Personenstandsdatenbanken von Adelsried und Kutzenhausen sind seither mit der Datenbank des Standesamts Zusmarshausen verbunden. Das war mehrere Monate von der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung vorbereitet worden. Die Geburten-, Sterbe- und Heiratsbücher, in denen die Personenstandsdaten bis 2009 per Hand eingetragen wurden, liegen ebenfalls in den Händen des Standesamts Zusmarshausen, wo sie weitergeführt und anlassbezogen nacherfasst werden. So sollen immer mehr Papierakten digitalisiert werden.

Die Standesämter in Adelsried und Kutzenhausen wurden zum Jahresende aufgelöst. Trauungen dürfen hier weiterhin von den Bürgermeistern vorgenommen werden. Julia Gewitsch ist Standesbeamtin in Zusmarshausen. Sie betont, dass diese Trauungen auch weiterhin der Regelfall bleiben würden, weil es für die Paare eine Ehre sei, wenn der jeweilige Bürgermeister die Eheschließung vornimmt.

Was sich die Gemeinden von der Schließung der Standesämter versprechen

Schon im Frühling 2021 hatte das Standesamt Zusmarshausen die Aufgaben aus Adelsried vorübergehend übernommen, weil dort kein Standesbeamter mehr zur Verfügung stand. Daraus wurde eine langfristige Lösung, der sich die Gemeinde Kutzenhausen anschloss. Der Personaleinsatz und die steigenden Kosten für Software, Ausstattung sowie Aus- und Fortbildung werden für Kommunen zunehmend zu einer Herausforderung. Nach der Zusammenlegung rechnen die Zusmarshauser damit, dass die Mitarbeiter durch die vielen zu bearbeitenden Anliegen an Kompetenz gewinnen. Online-Angebote machen eine persönliche Vorsprache im Standesamt in vielen Fällen unnötig.

Zusmarshausen hat seit längerem die räumlichen Voraussetzungen für die Zusammenlegung geschaffen. Da Julia Gewitsch in Teilzeit arbeitet und die anderen beiden Standesbeamten Sarah Ruhland und Walter Stöckle nur als Vertreter fungieren, muss die Zahl der Standesbeamten noch aufgestockt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch