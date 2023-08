Das ist beim Schlossfest in Zusmarshausen geboten

Drei Tage lang wird das Zentrum von Zusmarshausen an diesem Wochenende zur Feiermeile. Kunsthandwerker, Musiker und viele Ehrenamtliche sorgen ab Freitagabend für Feststimmung.

Die Vorfreude ist riesig in Zusmarshausen. Der Eintritt ist frei, und das Programm für das Schlossfest ist längst organisiert. Jetzt läuft der Countdown zur Eröffnungsfeier am Freitagabend, denn um 18 Uhr soll der Startschuss fallen. Drei Tage lang wird die Marktgemeinde Abend für Abend zur Partyzone, am Sonntag wird schon ab dem Vormittag gefeiert. Auf fünf Bühnen wird getanzt, gesungen und jede Menge Musik gemacht. Drumherum sind viele Kunsthandwerker vor Ort, und die Zusmarshauser haben mehr als ein Dutzend Stände aufgebaut, an denen es Essen und Getränke gibt.

Gute Voraussetzungen also für eine gelungene Neuauflage des Schlossfestes, das zuletzt 2017 in Zusmarshausen stattfand. Selbst das Wetter könnte es dieses Mal gut meinen. Sollten sich die Wettervorhersagen bewahrheiten, kehrt der Sommer zum Wochenende ins Augsburger Land zurück. Fast 30 Bands, Chöre und Tanzgruppen wollen beim Schlossfest für Stimmung sorgen. Los geht es am Freitagabend bei der Eröffnungsfeier mit Cash-n-Go, die ab 18.30 Uhr auf der Bühne im Schlosshof spielen. Hier wird das Fest um 18 Uhr auch ganz offiziell eröffnet.

Mehrere Bands spielen beim Schlossfest Zusmarshausen gleichzeitig

Danach müssen sich die Besucher allerdings immer wieder entscheiden, welche Musik sie am liebsten hören wollen. So stehen beispielsweise die Wiesenbacher Rucksackmusikanten am Samstag ab 18 Uhr mit Hörnern, Tuba und Akkordeon auf der Bühne bei der Alten Posthalterei, während Tom & the Krauts Rock 'n' Roll im Schlosshof präsentieren. Zeitgleich spielen Bluestrail Rock, Blues und Swing im Strasserhof, und The2Shotguns sorgen mit gecoverter Classic-Rockmusik vor allem aus den 70er-Jahren für Stimmung auf der Bühne am Heuboden.

Das Programm beim Schlossfest in Zusmarshausen 1 / 4 Zurück Vorwärts Programm am Freitag Schlosshof: 18 Uhr Eröffnungsfeier, 18.30 Uhr Cash-n-Go, 18.30 Uhr und 19 Uhr Schlossführung, 21 Uhr Twice Strasserhof: 19 Uhr Recovered, 22 Uhr Freinacht Springhof: 20 Uhr Zusambühne, 21 Uhr Tony and the Tides Heuboden: 19 Uhr Bluetrail Posthalterei: 20 Uhr Nice Noise

Programm am Samstag Schlosshof: 18 Uhr Tom & the Krauts, 18.30 Uhr und 19 Uhr Schlossführung, 20.30 Uhr Let´s Dance Boogie-Woogie-Show, 21 Uhr Maybellene and Friends Strasserhof: 18 Uhr Bluetrail, 21 Uhr Phoenix Springhof: 19.30 Uhr Zusamperlen und Buam, 20 Uhr Sonic Passengers Heuboden: 18 Uhr The2Shotguns, 20.30 Uhr Zusambühne, 21 Uhr Zusamperlen und Buam Posthalterei: 18 Uhr Wiesenbacher Rucksackmusikanten, 20.30 Uhr Andi Kalb

Programm am Sonntag Schlosshof: 10.15 Uhr Festgottesdienst, 11.30 Uhr Marktkapelle Zusmarshausen, 11.30 Uhr und 16.30 Uhr Schlossführung, 13.30 Uhr Dance for Fun, 14 Uhr Musikschule Vorspiel, 15 Uhr Zusamperlen und Buam, 15.30 Uhr Zusambühne, 16 Uhr Zusamtaler Bettschoner, 16.30 Uhr Marktkapelle Wörleschwang, 19 Uhr Zusambühne, 20 Uhr Das Küchentrio Strasserhof: 11.30 Uhr Das Küchentrio, 14 Uhr Flashmob Anleitung, 15 Uhr Flashmob Auftritt, 16 Uhr Zusamperlen und Buam, 18 Uhr Loamsiada, 20 Uhr Free Electric Band Springhof: 11.30 Uhr Dance for Fun, 12.30 Uhr Wörleschwanger Bläserquartett, 14 Uhr Zusambühne, 17 Uhr Zusamtaler Bettschoner, 17.30 Uhr Stubenattacke Heuboden: 19 Uhr Bräustüberlband Posthalterei: 11.30 Uhr Zusambühne, 13 Uhr Musikkapelle Gabelbach, 16 Uhr Chorgemeinschaft Zusmarshausen

Kinderprogramm Becherspiel, Hüpfburg, Glitzertattoos, Kinderschminken, Märchen und Kasperletheater im Schloss, Torwandschießen, Pogosticks, Elektroautos, Wackelturm Sonntag von 11 bis 18 Uhr Kinder- und Jugendrallye mit neun Stationen, Start/Ende am Schminkstand auf dem Parkdeck Zur Post, Bastelecke an der Schlossmauer, Buntes von den Friseurinnen, Blumenfee-Stand

Tanzeinlagen sind am Samstagabend ab 20.30 Uhr im Schlosshof bei der Boogie-Woogie-Show von Let's Dance zu sehen oder am Sonntag ab 13.30 Uhr im Schlosshof, wenn Dance for Fun auf der Bühne stehen. Um 16 und um 17 Uhr wird am Sonntag auch der Nachwuchs von den Zusamtaler Bettschonern zeigen, was er kann. Während die Musikschule am Sonntag ab 14 Uhr im Schlosshof spielt, gibt es im Strasserhof eine Flashmob-Anleitung mit anschließendem Flashmob-Auftritt.

Schlossfest in Zusmarshausen bietet eine Rallye für die jüngeren Besucher

Auch den jüngeren Besuchern dürfte es nicht so schnell langweilig werden beim Schlossfest. Für die Kleineren steht eine Hüpfburg mit Rutsche bereit, und sie können mit Elektroautos fahren. Außerdem gibt es ein Kasperletheater und Märchenstunden sowie Glitzertattoos, Kinderschminken und Bastelecken. Teenies können sich beim Becherpong, Bogenschießen oder Torwandschießen ausprobieren oder mit einem Pogostick hüpfen. Von 11 bis 18 Uhr findet am Sonntag eine Kinder- und Jugendrallye mit neun Stationen statt, die jeweils mit einem Stempel quittiert werden. Wer am Ende neun Stempel vorzeigen kann, darf auf ein kleines Geschenk hoffen. Die Rallye beginnt und endet am Parkdeck bei der Alten Posthalterei.

Obendrein haben alle Besucher die Möglichkeit, an einer der Schlossführungen teilzunehmen, die Freitag und Samstag um 18.30 Uhr und 19 Uhr beginnen, und am Sonntag gleich nach dem Festgottesdienst um 11.30 Uhr und dann noch einmal um 16.30 Uhr stattfinden. Das komplette Programm steht unter anderem im Internet unter https://schlossfest-zusmarshausen.de/. Die Marktgemeinde Zusmarshausen, die Bayerischen Staatsforsten und die fünf Arbeitskreise mit vielen kreativen und hoch motivierten Ehrenamtlichen freuen sich auf die Besucher.