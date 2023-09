Zusmarshausen-Steinekirch

Bekommt Steinekirch ein Nahwärmenetz?

Plus Die LEW könnte sich ein Nahwärmenetz im Neubaugebiet des Zusmarshauser Ortsteils vorstellen. So sehen die ersten Pläne dafür aus.

Von Katja Röderer

Ein Nahwärmenetz im Norden von Zusmarshausen ist schon in Planung. Jetzt könnte bald auch das Neubaugebiet "Am Kreuzle" im Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch mit Nahwärme versorgt werden. Die LEW hat das Projekt vor Kurzem im Marktrat vorgestellt. Möglichst zügig sollen die Pläne jetzt genauer werden, wenn es nach der Markgemeinde geht. Doch die entscheidende Frage im Gremium lautete: Was kostet der Anschluss an das Nahwärmenetz den Häuslebauer?

Und die konnte bislang nicht beantwortet werden. Dr. Young-Jae Yu von LEW ließ sich trotz mehrfachen Nachbohrens der Marktgemeinderäte nicht zu einer Aussage über die Kosten hinreißen. Ihm fehlten belastbare Zahlen. Ohne zu wissen, für welches der vorgeschlagenen Konzepte sich Zusmarshausen entscheidet und ohne genauere Untersuchungen vor Ort, blieb ihm nur, auf seine Erfahrungen zurückzugreifen. Und die hatten ihn gelehrt, dass es später Ärger geben würde, wenn er jetzt einen Preis nennt, den die LEW später nicht halten kann.

