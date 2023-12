Schaden am Außenspiegel nach Unfall bei Steinekirch

Im Begegnungsverkehr haben sich die Außenspiegel zweier Wagen am Mittwoch berührt. Das kostet jetzt mindestens 500 Euro.

Einen Schaden von etwa 500 Euro hat der Fahrer eines Wagens zu beklagen, der am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr auf der Straße von Steinekirch in Richtung Schullandheim unterwegs war. Ihm kam ein Fahrzeug entgegen, dass den Wagen am Außenspiegel touchierte. Der Fahrer dieses Autos kümmerte sich laut Polizei jedoch nicht um den Schaden und fuhr weiter. (AZ)