Zusmarshausen-Streitheim

vor 16 Min.

Einbrecher versuchen in Streitheim über den Rollladen ins Haus zu kommen

Ein verdächtiges Geräusch am Rollladen hört eine Hausbewohnerin am Samstagabend in Streitheim im Hoffeldweg. Was sie dann tut, schlägt den Dieb wohl in die Flucht.

Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr hörte eine Anwohnerin aus dem Hoffeldweg im Zusmarshauser Ortsteil Streitheim nach Angaben der Polizei ein verdächtiges Geräusch an ihrem Rollladen. Als sie von innen den Rollladen öffnete, erkannte sie einen menschlichen Schatten im Garten. Sie rief ihren Freund aus dem ersten Stock herbei und beide schauten in den Garten. Doch inzwischen war der Verdächtige weg. Wer hat in Streitheim etwas bemerkt? Anwohner, welche zur angegebenen Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Streitheim machten, sollen sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 melden. (dav) Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Plus 34-Jähriger nach Diebestour im Augsburger Land verurteilt

