Zusmarshausen-Streitheim

17:30 Uhr

In der Sternwarte in Streitheim wird der Klimawandel sichtbar

Ein Blick in das Weltall macht klar: Aktuell gibt es keine erreichbare Alternative zur Erde. Auch deshalb sollten wir unserer Planeten schützen, sagt der Vorsitzende des Astronomischen Vereins der Sternwarte in Streitheim.

Plus Neptun, Venus, Mars – wohl würde sich der Mensch angesichts extremer Temperaturen dort nicht fühlen. In der Sternwarte in Streitheim wird deutlich, dass die Erde geschützt werden muss.

Von Johann Kohler

Was haben der Klimawandel und Klimaschutz mit der Astronomie zu tun? Diese Frage will der Astronomische Verein der Sternwarte Streitheim, vor allen Schülerinnen und Schülern näherbringen. Denn aus dem Weltall betrachtet, werden die großen Herausforderungen auf der Erde besonders sichtbar. Dirk Schmallhorst, Vorsitzender des Atstronomischen Vereins der Sternwarte sagt: "Wir haben zurzeit nur unsere Erde, die bewohnbar ist, deshalb müssen wir alles tun, um das Klima zu retten und unseren Heimatplaneten weiterhin bewohnbar zu halten."

