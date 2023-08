Telefonmast stürzt nach Unfall auf Fußgänger

Nach einem Unfall im Zusmarshauser Ortsteil Streitheim fällt ein Telefonmast auf einen 44-Jährigen. Der Mann wird am Kopf verletzt und wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Mehrere Wunden am Kopf erlitt ein 44-Jähriger, der von einem Telefonmast getroffen wurde. Wie die Polizei berichtet, krachte der Mast nach einem Unfall am Montagmittag gegen 11.50 Uhr um. Laut Polizei rangierte ein 59-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Anhänger rückwärts. Dabei übersah er den am Straßenrand stehenden Telefonmasten aus Holz und drückte diesen mit seinem Anhänger um.

Telefonstörung in Streitheim

Der Mast fiel dabei auf den Kopf eines 44-jährigen Mannes, der in unmittelbarer Nähe des Mastes stand. Er wurde vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht. Am Lastwagen entstand geringer Sachschaden an der Plane, berichtet die Polizei. Die am Mast angebrachte Telefonleitung wurde abgerissen. Vermutlich kam es dadurch auch zu einer Telefonstörung in Streitheim. (kinp)