Streufahrzeug kippt auf glatter Fahrbahn um: Fahrer wird leicht verletzt

Er wollte die glatte Fahrbahn für andere Verkehrsteilnehmer benutzbar machen und hatte dabei selbst einen Unfall: Am vergangenen Freitag gegen 6.48 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2710 zwischen Zusmarshausen und Wollbach ein Verkehrsunfall. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Streufahrzeuges befuhr den Radweg, welcher parallel zur Staatsstraße verlief. Auf Höhe der Abzweigung nach Wollbach kam das Streufahrzeug aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Durch den Unfall erlitt der Fahrer leichte Schmerzen am Rücken und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei in Zusmarshausen mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. (jah)

