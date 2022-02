Sturm: Bäume stürzen auf Autofahrerin – Polizei warnt vor Waldbesuchen

Das Sturmtief macht das Betreten von Wäldern derzeit gefährlich. Experten raten auch für das Wochenende noch zur Vorsicht. Eine Autofahrerin kam bei Zusmarshausen zu Schaden.

Das Sturmtief Ylenia macht Waldgebiete unsicher. Experten und die Polizei warnen deshalb vor dem Betreten von Wäldern am Wochenende. Eine Frau kam nahe eines Waldstücks bei Zusmarshausen zu Schaden, nachdem zwei Bäume auf ihr fahrendes Auto stürzten. Dass sie mit nicht mehr als leichten Verletzungen davongekommen ist, sei ein Glücksfall, berichtet die Polizei.

Die Fahrerin war während des Unwetters in Steinekirch in ein Waldgebiet gefahren. Der Polizei zufolge wollte sie dort Moos schneiden. Die Betroffene erklärt dagegen, dass sie kein Moos schneiden, sondern in ihrem Waldstück nach dem Rechten sehen wollte.

Die 56-Jährige war laut Polizei mit ihrem VW auf der Straße Im Holdergrund in östlicher Richtung unterwegs. Als sie wieder aus dem Wald herausfahren wollte, fielen aufgrund der Sturmböen zwei etwa 25 Meter lange Fichten mit einem Stammumfang von rund 40 Zentimetern auf ihren Wagen. Der erste Baum legte sich quer über die Motorhaube und Windschutzscheibe. Glücklicherweise fiel der zweite Baum zwar ebenfalls quer über das Autodach, verhakte sich aber knapp oberhalb des Sitzbereichs mit einem anderen Baum. Die 56-Jährige zog sich dadurch lediglich eine Kopfplatzwunde zu. Sie konnte sich selbst aus dem Auto befreien und nach Hause laufen. Von dort wurde die Polizei verständigt.

Polizei und Forstbetriebsleiter warnen vor Gefahren durch den Sturm im Kreis Augsburg

Die VW-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. An ihrem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Eine sofortige Bergung des Autos war aufgrund des anhaltenden Sturms durch die vor Ort eingetroffene Feuerwehr Steinekirch nicht möglich. Wie aus dem Landratsamt Augsburg gemeldet wird, kam es innerhalb eines Tages wegen des Sturms insgesamt noch zu acht weiteren Feuerwehreinsätzen wegen des Unwetters.

Der Forstbetriebsleiter in Zusmarshausen, Hubert Droste, warnt daher davor, bei Stürmen dieser Art in den Wald zu gehen. Da auch am Wochenende noch Sturmböen prognostiziert sind, sollen die Menschen auch in den kommenden Tagen Wälder meiden. Im Laufe der nächsten Woche werden die bisher unbegehbaren Wege wieder geräumt und gesichert sein, so Droste. Auch Polizeichef Raimund Pauli aus Zusmarshausen appelliert dringend an die Bevölkerung, den Wald auch nicht mit dem Auto zu befahren. Nur durch viel Glück habe die Frau den Unfall überlebt.