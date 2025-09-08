Symbolischer Spatenstich für Zusamtal Arena

Am symbolischen Spatenstich für die Zusamtal Arena nahmen der stellvertretende Landrat Hubert Kraus und Bürgermeister Bernhard Uhl teil. Gerhard Biber und Rainer Metschke vom Vorstand des TSV Zusmarshausen gaben Einblicke in die Bedeutung des Projekts für Verein und Region. Als Projektleiter vor Ort fungieren Friedrich Meitinger und Ewald Wurm vom TSV Tennis. Sie informierten zum Bau der Anlage sowie deren Nutzungskonzept. Wie berichtet, soll die Zusamtal Arena nicht nur Trainingsmöglichkeiten für Tennisbegeisterte bieten, sondern auch Platz für Veranstaltungen schaffen und eine Bereicherung für Sport, Kultur und Vereine in Zusmarshausen und Umgebung sein. (AZ)

