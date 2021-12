Terrassentür hält Hygienekonzept der Kita Zus auf Dauer nicht stand

In der Kita Zus wurden wegen Corona Terrassentüren als Eingangstüren benutzt. Bis eine kaputtging. Warum sie erst jetzt repariert wurde.

Die Terrassentüren in der Kindertagesstätte Zus zwischen Wald und See sind repariert. Für die Eltern, die ihre Kinder hier jeden Morgen abgeben, ist das eine richtig gute Nachricht. Auch das Personal wird sich freuen. Denn ohne diese Türen war das Prozedere wochenlang ziemlich kompliziert. Schuld daran ist freilich Corona. Aber nicht nur.

Denn die Türen waren Teil des Hygienekonzepts, das alle Beteiligten vor einer Ansteckung mit dem Corona-virus schützen sollte. Im Rahmen dieses Konzepts wurde nicht mehr die Eingangstür benutzt, sondern die Terassentüren, damit jedes Kind gleich in die richtige Gruppe kam. Kontakte mit Kindern aus anderen Gruppen oder deren Eltern sollten so minimiert werden.

Einer so intensiven Nutzung waren die Terrassentüren auf Dauer aber wahrscheinlich nicht gewachsen, und eine ging schließlich kaputt. Seither mussten die Eltern das Kitapersonal beim Abgeben oder Abholen der Kinder von draußen heranwinken, woraufhin eine Erzieherin jedes Mal die Gruppe verließ und das Kind von draußen abholte oder es dorthin zurückbrachte.

Firma hat sich offenbar lange nicht gemeldet

Als der Ärger der Eltern darüber allmählich wuchs, hatte die Verwaltung der Marktgemeinde schon versucht, das Problem zu lösen. Nachdem der Bau noch sehr neu ist, und die Verwaltung davon ausgeht, dass es sich um eine Gewährleistung handeln dürfte, wurde die Schadensmeldung Ende Oktober über den Bauleiter der Firma, die den Neubau der Kita ZuS überwacht hatte, an die Firma weitergeleitet, die die Terrassentüren eingebaut hatte. "Bedauerlicherweise erfolgte lange keine Reaktion vonseiten des Auftragnehmers, weder auf E-Mail noch auf Anrufe", berichtete die Verwaltung.

Schließlich wurden die Eltern über ein Schreiben an der Eingangstür über die Lage informiert. Erst nach einer schriftlichen Mängelrüge sei im Dezember eine Terminvereinbarung zustande gekommen. Beim Ortstermin Mitte Dezember konnte nicht geklärt werden, wie der Schaden in der Kastaniengruppe zustande gekommen war. Eventuell klemmte etwas zwischen Türflügel und Rahmen, was beim Schließen der Tür eine Hebelwirkung verursachte, die das Band an der Unterseite beschädigte. Der Auftragnehmer teilte mit, dass eine Reparatur ohne kompletten Flügeltausch möglich sei. Die Terrassentür ist inzwischen repariert.

Im Moment prüfe das Kitapersonal alternative Zugangsmöglichkeiten, hieß es aus dem Zusmarshauser Rathaus. So könnten Haupt- und Hintereingang bald parallel genutzt werden, um die Türen zu schonen und den Corona-Vorgaben gerecht zu werden. Bürgermeister Bernhard Uhl erklärte dazu: "Es ist sehr bedauerlich, dass es für Eltern bei der Übergabe ihrer Kinder im Kindergarten zu Veränderungen gekommen ist."