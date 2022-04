"The Voice Kids": Anjeza aus Zusmarshausen singt in den Battles

Das junge Gesangstalent aus Zusmarshausen begeistert die prominente Jury der Fernsehshow. Am Freitag steht sie nun wieder auf der großen Bühne.

Ihre Stimme beeindruckte die prominente Jury - und Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Mit der gefühlvollen Ballade "Human" von Christina Perri sang sich Anjeza in die zweite Runde der Castingshow " The Voice Kids". Am Freitag um 20.15 steht die Zehnjährige nun wieder auf der großen Fernsehbühne. Für ihre Familie ist sie schon jetzt ein echter Star.

Am Freitag ist Anjeza wieder bei "The Voice Kids" zu sehen

Zuletzt war Anjeza vor zwei Wochen in der Castingshow zu sehen. Nachdem unsere Redaktion darüber berichtete, wurde Anjeza immer wieder angesprochen, berichtet Mutter Lejla Limani. "In so einem kleinen Ort kennt man sich ja", sagt sie. "Das ist für unsere Familie alles sehr aufregend." Den ersten großen Auftritt haben die Limanis von der Couch in Zusmarshausen aus verfolgt. "Sich selbst im Fernsehen zu sehen, das ist schon komisch", meint Mutter Lejla. Sie ist stolz auf das Gesangstalent ihrer Tochter Anjeza. Am Freitag wird sich zeigen, ob die Zehnjährige noch eine Runde weiter kommt.

Video: SAT.1

Bei den sogenannten "Battles" der Fernsehshow treten immer drei junge Sängerinnen und Sänger gegeneinander an. Sie performen dann zusammen einen Song. Doch die Coaches dürfen aus jedem Battle lediglich ein Talent mit in die nächste Runde, die sogenannten "Sing-Offs" nehmen. So schmelzen die Teams zusammen. Freuen dürfen sich die jungen Gesangstalente mitunter auf Gast-Coaches. So unterstützt etwa der Sänger Michael Patrick Kelly das Team Michi und Smudo, um den Talenten den letzten Schliff für ihren Auftritt zu geben.

"The Voice Kids" mit Coaches wie Michi Beck, Smudo und Lena Meyer-Landrut

Die Casting-Sendung "The Voice Kids" ist seit Anfang März mit der zehnten Staffel auf den TV-Bildschirmen Deutschlands zurück. Aktuell besteht die Jury aus den Musikern Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo sowie Lena Meyer-Landrut. Sie war es, für die sich Anjeza nach ihrem ersten Auftritt entschied. Denn interessieren sich mehrere der Coaches für ein Talent, können sich die Kinder ihr Team aussuchen.

Bei ihrem ersten Auftritt begeisterte Anjeza die beiden Coaches Alvaro Soler und Lena Meyer-Landrut. Als Erster buzzerte dann Alvaro, dicht gefolgt von Lena. Da Anjeza die Augen beim Singen geschlossen hatte, sah sie erst am Ende, dass sie die "Blind Audition" gewonnen hatte, und brach erst mal vor Erleichterung in Tränen aus. Wincent Weiss stürmte gleich nach vorne und reichte Anjeza ein Taschentuch.

Lesen Sie dazu auch

Ob Anjeza die Jury auch bei ihrem nächsten Auftritt so sehr berührt, zeigt sich am Freitagabend um 20.15 Uhr. Dann wählen die Coaches die fünf besten Talente ihres Teams aus. Die Kinder singen dann noch einmal ihre Lieder aus den ersten Auftritten. Das große Finale soll am Freitag, 6. Mai, ausgestrahlt werden.