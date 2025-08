Therese Gryselka aus Zusmarshausen feierte ihren 90. Geburtstag

Therese Gryselka feierte zuletzt ihren 90. Geburtstag. Sie wurde in Türkheim geboren und wuchs dort mit drei Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof auf. Nach ihrem Schulabschluss arbeitete sie als Stepperin zehn Jahre bei einer Schuhfirma. Gemeinsam mit ihrem Mann Franz kaufte sie später in Zusmarshausen ein Haus. So verschlug es sie und ihre Familie in den westlichen Landkreis Augsburg. Dort wurde sie schnell heimisch und widmete sich ganz ihren beiden Kindern und ihrem geliebten Garten.

Viele haben gratuliert

Beim Besuch von Bürgermeister Bernhard Uhl schwärmte sie von Selbstgemachtem, egal ob Obst oder Gemüse. Alles wurde von ihr verarbeitet und eingeweckt, erzählte sie. Somit habe die Familie im Winter immer genügend Gesundes auf dem Tisch gehabt. Seit 2024 fühlt sich die rüstige Rentnerin im Seniorenzentrum in Zusmarshausen wohl und gut versorgt. Gefeiert wurde der besondere Geburtstag im Cafe Spring, gemeinsam mit Familie und Verwandten. Besonders gefreut hat sich die Jubilarin über die zahlreichen Besuche, sei es von ihren Nachbarn, Vereinsvorständen oder lieben Weggefährten. (AZ)

