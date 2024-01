Tödlicher Unfall auf der Autobahn: A8 bei Zusmarshausen gesperrt

Der Fahrer eines Lastwagens ist bei einem Unfall auf der A8 tödlich verunglückt. Die Autobahn ist am Dienstagvormittag in Richtung München komplett gesperrt.

Ein tödlicher Unfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag auf der A8 bei Zusmarshausen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, verlor ein 58-jähriger Lastwagenfahrer gegen 2.20 Uhr die Kontrolle über sein Gespann. Der Lkw war laut Polizei auf der rechten Fahrbahn in Richtung München unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes bei Streitheim stand zu diesem Zeitpunkt offenbar auch ein Pannenfahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen, berichtet die Polizei. Vermutlich um diesen auszuweichen, fuhr der 58-Jährige mit seinem Laster gegen eine Betonschutzwand.

Autobahn A8 in Richtung München stundenlang gesperrt

Laut Polizei war der Fahrer nicht angeschnallt und wurde durch den Aufprall aus dem Fahrerhaus geschleudert. Der Laster kippte um und lag schließlich quer über mehrere Fahrstreifen auf der Autobahn. Der 58-Jährige aus dem Landkreis Neu-Ulm kam bei dem schweren Unfall auf der A8 ums Leben. Die Autobahn musste aufgrund der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Nach Auskunft der Polizei war am Dienstagvormittag noch unklar, wie lange die Sperrung anhält. Der Verkehr wird bei Zusmarshausen von der Autobahn abgeleitet.

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer verlor bei dem Unfall auf der A8 bei Zusmarshausen sein Leben. Foto: Pansuevia

Parkettkleber läuft auf die Fahrbahn der A8 aus

Laut Robert Schmidt, Chef der Autobahnbetreibergesellschaft Pansuevia, gestalten sich die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle schwierig. Grund dafür ist die Ladung des Lkw. Dieser hatte nämlich große Mengen an Parkettkleber in Eimern geladen. Durch den Unfall lief der Kleber auf die Autobahn. "Durch die niedrigen Temperaturen ist der Kleber nur schwer zu entfernen", erklärte Robert Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion. Den Sachschaden am Lkw schätzt die Polizei auf rund 55.000 Euro.

Kurz vor dem tödlichen Unfall bei Zusmarshausen kam es laut Schmidt auch bei Burgau zu einem Lkw-Unfall auf der Autobahn. Robert Schmidt berichtet, dass auf der Autobahn "winterliche Verhältnisse" herrschten. Einige Autofahrer seien angesichts der teils glatten Fahrbahn deutlich zu schnell unterwegs gewesen.