Transporterfahrerin reißt sich in Zusmarshausen die Ölwanne auf

Eine 31-Jährige will auf dem Parkplatz an der Stadionstraße mit ihrem Transporter rangieren. Dabei gerät der Unterboden auf einen Stein und die Ölwanne reißt auf.

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit hat am Sonntag einen größeren Feuerwehreinsatz in Zusmarshausen ausgelöst. Die 31-jährige Fahrerin eines Kleinbusses wollte gegen 17.20 Uhr auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Stadionstraße rangieren und setzte mit dem Unterboden auf einem Stein auf.

An der scharfen Kante riss die Ölwanne des Transporters auf und es lief so viel Motoröl in den Boden, dass die Stelle laut Polizei vermutlich ausgebaggert werden muss. Die Feuerwehr Zusmarshausen war mit zwölf Kräften vor Ort, um das Öl so weit wie möglich zu binden. (thia)