Trompeter übernimmt die Leitung der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau

Die Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau hat einen neuen Leiter. Bürgermeister Bernhard Uhl vom Markt Zusmarshausen und Bürgermeister Thomas Hafner von der Gemeinde Horgau freuen sich, dass es den beiden Trägerkommunen gelungen ist, nach dem Ausscheiden von Franziska Lichtenstern mit dem Österreicher Günter Schaumberger einen berufserfahrenen Musikschulleiter für die gemeinsame kommunale musikalische Bildungseinrichtung gewonnen zu haben.

Günter Schaumberger betreute zuvor über 22 Jahre lang den Fachbereich für Blechblasinstrumente und Schlagzeug an der größten Musikschule in Sachsen-Anhalt als Fachbereichsleiter. Der Dozent des Georg Philipp Telemann Konservatorium in Magdeburg leitete zudem das große Bläserensemble. Sehr stolz ist der Musikpädagoge darauf, dass einige seiner Schüler aus dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ als Bundespreisträger hervorgingen und zwei seiner Schüler sich selbst für ein Musikstudium im Hauptfach Trompete entschieden haben. An der städtischen Musikschule Senden konnte er als stellvertretender Musikschulleiter bereits hilfreiche Erfahrungen sammeln. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, einer Organistin, tritt er zudem bei diversen Veranstaltungen auf.

Der neue Schulleiter Günter Schaumberger möchte ab dem neuen Schuljahr an der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Liebe zur Musik wecken, damit sie später selbst in Musikvereinen und Orchestern oder in der Kirchenmusik bei Konzerten mitwirken können. Als neuer Leiter der Sing- und Musikschule wird er zukünftig die Weichen für die musikalische Ausbildung der vielen Musikschüler und Musikschülerinnen in Horgau und Zusmarshausen stellen und sie in Trompete und Flügelhorn unterrichten. (AZ)